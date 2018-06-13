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"Тисяча загиблих": поліцейський розповів про "війну" на українських дорогах

STYLERLIFE        13.06.2018 - 16:55
Фото: zp.dsns.gov.ua
Фото: zp.dsns.gov.ua

За його словами, в результаті аварій загинуло більше людей, ніж в АТО

Колишній боєць АТО, поліцейський Василь Коряк розповів про "війну", яка відбувається на українських дорогах і забирає життя людей. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки це не та війна, що на сході. Ця - по всій країні. Тисяча загиблих і десять тисяч поранених - це на дорогах, в ДТП. На війні, де замість куль вбивають низько літаючі легковики, а замість осколків (для масового ураження) використовуються маршрутки, перероблені з вантажівок і холодильників. я не збрешу, якщо прикину, що за рік роботи в патрулі крові і трупів я бачив більше, ніж за рік в АТО ... "- зазначив він.

Сріншот поста (facebook.com/vasily.koryak)

Він додав, що часто трагічні випадки трапляються тому, що водії і пасажири не пристібаються і відволікаються на телефон.

"Але в той день, коли введуть реально жорсткі покарання за порушення ПДР (а ми всі пам'ятаємо, чим вони написані), коли на кожному розі повісять по камері, а на кожному стовпі по радару, коли поповнять штат патрульних настільки, що вистачало б часу не тільки на метання між викликами, а й на профілактику дорожнього руху... Тут же підніметься інший стогін - про "незручний" ремінь безпеки, про зайву подвійну суцільну "ні, а як мені додому у двір заїжджати?", про неправильні обмеження швидкості - "ви що, гоните, - 50 км по Перемоги? У мене витрата, у мене перегрів". І багато-багато іншого. Але робити це потрібно", - написав він.

Сріншот поста (facebook.com/vasily.koryak)

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Теги: ДТП, авария
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