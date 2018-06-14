"У него было 10 укусов": в столичном детсаду ребенка довели до невроза

Мать малыша начала замечать изменения в его поведении

В Киеве воспитанника детского сада №225 довели до невроза. Об этом пишет издание 44.ua.

Мать ребенка рассказала, что поначалу ему там нравилось, но вскоре она заметила изменения в поведении малыша.

"Я очень редко забирала своего сына целым. Постоянно были травмы, укусы, царапины. Однажды у Дани был даже болевой шок, поднялась температура. У него было 10 укусов. В садике сказали, что его покусал мальчик. В другой раз я забрала сына с опухшей красной щекой. А воспитатель так и не ответила мне, что случилось с ребенком", ― рассказала мать мальчика.

Женщина отметила, что сын начал жаловаться на побои от воспитателей. Кроме того, мать ребенка сама видела, как шлепают другого малыша.

У Дани начали ночные судороги, он плохо спал и стал замкнутым и агрессивным. Семья мальчика решила перевести его в другой детсад, но когда мама пришла его забирать, обнаружила травму головы.

В детском саду сказали, что мальчика якобы побила игрушкой по голове девочка. Воспитательница сказала, что в это время она была занята посадкой клумбы. После диагностики врачи установили у мальчика ушиб мягких тканей.

Видео: В столичном детсаду ребенка довели до невроза (youtube.com/44ua Сайт города Киева)

В саду провели расследованием и установили, что травму малыш получил из-за спора за игрушку с девочкой, с которой они вместе ходят в сад.

"В тот день Даниил и Камилла игрушкой не поделились, и девочка ударила его маленькой зеленой черепашкой. Это мальчик подтвердил, когда его спросили на заседании комиссии в присутствии мам обоих детей. Воспитатель сказала Камилле, что так делать нельзя, а Данила пожалела", ― пояснили в управлении образования Соломенского района.

В управлении отметили, что ребенок сказал, что у него ничего не болит.

"Сейчас ребенку не могут поставить диагноз. Говорят, у него невроз, под вопросом эпилепсия, нарушение сна. Мы проходим курс лечения, ходим на уколы", ― рассказала мать мальчика.

Женщина перевела сына в другой детсад, но негативные воспоминания у него остались.

"Недавно мы проходили мимо старого садика. И ребенок сказал: "Мама, это – плохой садик. Меня там убивали, но я справился, меня невозможно убить", - рассказала мать малыша.

Напмним, в детском садике грубая воспитательница покалечила девочку.

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