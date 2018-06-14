"У нього було 10 укусів": в столичному дитсадку дитину довели до неврозу

Мати малюка почала помічати зміни в його поведінці

У Києві вихованця дитячого садка №225 довели до неврозу. Про це пише видання 44.ua.

Мати дитини розповіла, що спочатку їй там подобалося, але незабаром вона помітила зміни в поведінці малюка.

"Я дуже рідко забирала свого сина цілим. Постійно були травми, укуси, подряпини. Одного разу у Дані був навіть больовий шок, піднялася температура. У нього було 10 укусів. У садку сказали, що його покусав хлопчик. Іншим разом я забрала сина з опухлою червоною щокою. А вихователь так і не відповіла мені, що сталося з дитиною", - розповіла мати хлопчика.

Жінка зазначила, що син почав скаржитися на побої від вихователів. Крім того, мати дитини сама бачила, як шльопають іншого малюка.

У Дані почали нічні судоми, він погано спав і став замкнутим і агресивним. Сім'я хлопчика вирішила перевести його в інший дитсадок, але коли мама прийшла його забирати, виявила травму голови.

У дитячому садку сказали, що хлопчика нібито побила іграшкою по голові дівчинка. Вихователька сказала, що в цей час вона була зайнята посадкою клумби. Після діагностики лікарі встановили у хлопчика забій м'яких тканин.

Відео: У столичному дитсадку дитину довели до неврозу (youtube.com/44ua Сайт міста Києва)

В саду провели розслідуванням і встановили, що травму малюк отримав через суперечку за іграшку з дівчинкою, з якою вони разом ходять в сад.

"У той день Данило і Камілла іграшкою не поділили, і дівчинка вдарила його маленькою зеленою черепашкою. Це хлопчик підтвердив, коли його запитали на засіданні комісії в присутності мам обох дітей. Вихователь сказала Каміллі, що так робити не можна, а Данила пожаліла", - пояснили в управлінні освіти Солом'янського району.

В управлінні відзначили, що дитина сказала, що у неї нічого не болить.

"Зараз дитині не можуть поставити діагноз. Кажуть, у нього невроз, під питанням епілепсія, порушення сну. Ми проходимо курс лікування, ходимо на уколи", - розповіла мати хлопчика.

Жінка перевела сина в інший дитсадок, але негативні спогади у нього залишилися.

"Нещодавно ми проходили повз старого садка. І дитина сказала: "Мама, це - поганий садок. Мене там убивали, але я впорався, мене неможливо вбити", - розповіла мати малюка.

Напмнім, в дитячому садку груба вихователька покалічила дівчинку.