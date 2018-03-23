"У Влада был конфликт": появились новые детали о летчике Волошине

Герой АТО совершил самоубийство

У 29-летнего летчика Владислава Волошина был конфликт с полковником. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

На похоронах героя АТО журналисту удалось пообщаться с летчиками штурмовой авиации, которые летали с Волошиным в 2014 году.

"Влад не молчал никогда, был неудобным, потому и "ушли" его из армии. Для него это было очень больно, он был создан для военной жизни", - говорят они.

В 2017 году Володин уволился вместе с двумя опытными летчиками.

"Они уволились по ряду причин. Во-первых, им не давали летать, чтобы совершенствоваться и повышать свой класс. Новички в летных училищах получают больше топлива, чем опытные пилоты, и их конечно, тоже нужно готовить. Но в современной войне нужен характер и подготовка многолетняя, такие как были у Влада. А ему не дали возможности стать пилотом 1-го класса, топлива не нашлось", - рассказывает летчик.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Он отметил, что на бригаду дали квартиры, ордена, наградные пистолеты. Тем же, кто летал в августе не досталось ничего.

"Полковник есть, с которым у Влада был конфликт. Полковник был сбит, но вместо того, чтобы выйти на встречу поисковой группе спецназа, ушел со связи. А группу спецназа 3-го полка, которые долго искали полковника, уничтожили под Латышево, люди из-за него погибли. Полковник сдался в плен и все рассказал россиянам на допросах. И его после этого обменивают, делают героем, дают орден, пистолет, квартиру, продвигают по службе", - говорит летчик.

"А Влад ударил по россиянам под Иловайском, был сбит, но в плен не сдался, вырвался. При катапультировании сломал руку, очень тяжело, в суставе, тяжело травмировал позвоночник, у него все это болело постоянно. Ему не признали это боевыми ранениями, он лечился за свой счет. Квартиру его семья не получила, орден или пистолет за Иловайск он тоже не получил. Получается, лучше бы в плен попал, тогда внимание бы было", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Кстати, за день до трагедии Волошина встревожил звонок неизвестного.

По словам источника, что во время первичного опроса сразу после трагедии жена погибшего рассказала полиции, что накануне ее мужу кто-то позвонил. После звонка Владислава словно подменили – он стал угрюмым и замкнутым.