"У Влада був конфлікт": з'явилися нові деталі про льотчика Волошина

Герой АТО вчинив самогубство

У 29-річного льотчика Владислава Волошина був конфлікт з полковником. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

На похоронах героя АТО журналісту вдалося поспілкуватися з льотчиками штурмової авіації, які літали з Волошиним у 2014 році.

"Влад ніколи не мовчав, був незручним, тому і "пішли" його з армії. Для нього це було дуже боляче, він був створений для військової життя", - кажуть вони.

У 2017 році Володін звільнився разом з двома досвідченими льотчиками.

"Вони звільнилися з ряду причин. По-перше, їм не давали літати, щоб удосконалюватися і підвищувати свій клас. Новачки в льотних училищах отримують більше палива, ніж досвідчені пілоти, і їх, звичайно, теж потрібно готувати. Але в сучасній війні потрібен характер і багаторічна підготовка, такі як були у Влада. А йому не дали можливості стати пілотом 1-го класу, палива не знайшлося", - розповідає льотчик.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Він зазначив, що на бригаду дали квартири, ордени, нагородні пістолети. Тим же, хто літав в серпні не дісталося нічого.

"Полковник є, з яким у Влада був конфлікт. Полковник був збитий, але замість того, щоб вийти на зустріч пошуковій групі спецназу, пішов зі зв'язку. А групу спецназу 3-го полку, які довго шукали полковника, знищили під Латышево, люди за нього загинули. Полковник здався в полон і все розповів росіянам на допитах. І його після цього обмінюють, роблять героєм, дають орден, пістолет, квартиру, просувають по службі", - каже льотчик.

"А Влад вдарив по росіянам під Иловайском, був збитий, але в полон не здався, вирвався. При катапультуванні зламав руку, дуже важко, в суглобі, важко травмував хребет, у нього все це боліло постійно. Йому не визнали це бойовими пораненнями, він лікувався за свій рахунок. Квартиру його родина не отримала, орден або пістолет за Іловайськ він теж не отримав. Виходить, краще б в полон потрапив, тоді увагу би було", - додав він.

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

До речі, за день до трагедії Волошина стривожив дзвінок невідомого.

За словами джерела, що під час первинного опитування відразу після трагедії дружина загиблого розповіла поліції, що напередодні її чоловікові хтось подзвонив. Після дзвінка Владислава немов підмінили – він став похмурим і замкнутим.