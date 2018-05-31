"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов

Об этом Собчак написала в соцсети

Российская журналистка и экс-кандидат в президент РФ Ксения Собчак рассказала, как чувствует себя политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом она написала на своей страничке в Twitter.

Ксения сообщила, что у украинца выпали два зуба, а также, что ей его очень жалко.

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

"У него действительно выпало два зуба, цынги, говорит, пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой, бледный", - написала Собчак.

Скриншот (twitter.com/xenia_sobchak)

Также Ксения рассказала, что она говорила с Олегом с помощью видеосвязи и просила его прекратить голодовку, но он не согласился.

"Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение", - написала Собчак.

Скриншот (twitter.com/xenia_sobchak)

Напомним, что Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.