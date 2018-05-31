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"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов

STYLERLIFE        31.05.2018 - 14:49
Фото: Ксенія Собчак (kremlin.ru)
Фото: Ксенія Собчак (kremlin.ru)

Про це Собчак написала в соцмережі

Російська журналістка і екс-кандидат в президент РФ Ксенія Собчак розповіла, як почуває себе політв'язень український режисер Олег Сенцов. Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

Ксенія повідомила, що в українця випали два зуба, а також, що їй його дуже шкода.

Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

"У нього дійсно випало два зуба, цинги говорить поки немає. Просто жахливо шкода його. Худий, блідий", - написала Собчак.

Скріншот (twitter.com/xenia_sobchak)

Також Ксенія розповіла, що вона говорила з Олегом з допомогою відеозв'язку і просила його припинити голодування, але він не погодився.

"Тільки що особисто говорила з Олегом Сенцовым по відеотелефону. Вмовляла припинити голодування. Але він налаштований рішуче і просить не вмовляти змінити рішення", - написала Собчак.

Скріншот (twitter.com/xenia_sobchak)

Нагадаємо, що Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Сенцова.

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Теги: Ксенія Собчак, Олег Сенцов
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