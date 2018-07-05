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Ученые рассказали, какие пары чаще всего разводятся

STYLERLIFE        05.07.2018 - 22:48
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые удивили неожиданным заявлением

Ученые провели опросы и исследования, в ходе которых установили, какие пары чаще всего разводятся. Об этом передает Independent.

В ходе исследования ученые анализировали отношения 168 супружеских пар на протяжении 13 лет.

Согласно исследованию, пары, которые чрезмерно ласковы с самого начала, то есть они проявляют более чем обычный уровень привязанности друг к другу, с большей вероятностью разводятся.

"Некоторые люди увязли в увлечении отношениями, поэтому есть термин "любовь слепа", и известно, что увлечение не является долговременным состоянием. Как только это исчезнет, ​​нужно смотреть на то, что осталось между двумя людьми, и если нет никакой связи, кроме страсти, тогда отношения, скорее всего, разваливаются", - говорит Мадлен Мейсон Рэнтри, психолог знакомств и отношений.

Мейсон Рейнтри убежден, что чем более трезво партнеры смотрят друг на друга – тем больше они имеют шансов построить крепкую семью и преодолеть жизненные проблемы.

Исследователи считают, что те пары, которые проявляли в среднем на треть меньше ласки и привязанности на первом этапе отношений и в период медового месяца, имели гораздо больше шансов прожить с партнером долгую и счастливую жизнь в браке и избежать развода.

"Высшие эмоции (и их физическое выражение) трудно выдержать. Этот тип поведения чаще всего встречается в период медового месяца, который является недолговечной фазой - от трех до девяти месяцев", - отметила Сьюзен Винтер, эксперт по отношениям в Нью-Йорке и автор бестселлеров.

Эксперты подчеркнули, что привязанность ко второй половинке не всегда является плохим знаком – главное не переборщить.

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Теги: любовь, отношения
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