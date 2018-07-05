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Вчені розповіли, які пари найчастіше розлучаються

STYLERLIFE        05.07.2018 - 22:48
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Вчені здивували несподіваною заявою

Вчені провели опитування і дослідження, в ході яких встановили, які пари найчастіше розлучаються. Про це передає Independent.

У ході дослідження вчені аналізували відносини 168 подружніх пар протягом 13 років.

Згідно з дослідженням, пари, які надмірно ласкаві з самого початку, тобто вони проявляють більше ніж звичайний рівень прихильності один до одного, з більшою ймовірністю розлучаються.

"Деякі люди загрузли в захопленні відносинами, тому є термін "любов сліпа", і відомо, що захоплення не є довготривалим станом. Як тільки це зникне, потрібно дивитися на те, що залишилося між двома людьми, і якщо немає ніякого зв'язку, крім пристрасті, тоді відносини, швидше за все, розвалюються", - говорить Мадлен Мейсон Рэнтри, психолог знайомств і стосунків.

Мейсон Рейнтри переконаний, що чим більш тверезо партнери дивляться один на одного, тим більше вони мають шансів побудувати міцну сім'ю і подолати життєві проблеми.

Дослідники вважають, що ті пари, які виявляли в середньому на третину менше ласки і прихильності на першому етапі відносин і в період медового місяця, мали набагато більше шансів прожити з партнером довге і щасливе життя в шлюбі і уникнути розлучення.

"Вищі емоції (і їх фізичне вираження) важко витримати. Цей тип поведінки найчастіше зустрічається в період медового місяця, який є недовговічною фазою - від трьох до дев'яти місяців", - зазначила Сьюзен Вінтер, експерт з відносин у Нью-Йорку і автор бестселерів.

Експерти підкреслили, що прихильність до другої половинки не завжди є поганим знаком – головне не переборщити.

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Теги: любовь, отношения
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