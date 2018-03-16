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"Угроза сепаратизма": Джемилев рассказал о возможных изменениях в Конституции

STYLERLIFE        16.03.2018 - 08:55
Фото: Мустафа Джемилев (РБК-Украина)
Фото: Мустафа Джемилев (РБК-Украина)

Крымские татары хотят определения статуса Крыма как национальной автономии

Экс-председатель Меджлиса, лидер крымских татар, уполномоченный президента Украины по правам крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал, что изменения в Конституцию не должны нести угрозу сепаратизма. Об этом он сообщил в интервью изданию "Обозреватель".

"По поручению президента Петра Порошенко создана рабочая группа по подготовке изменений в главу 10 Конституции, где говорится об Автономной Республике Крым. Рабочая комиссия уже завершила свою работу и теперь предстоит рассмотрение подготовленных поправок в Верховной Раде Украины", -  говорит Джемилев.

Лидер крымских татар хочет определения статуса Крыма как национальной автономии крымскотатарского народа в Конституции Украины. Тем не менее, Мустафа подчеркнул, что в случае принятия такого решения, это не может быть прецедентом для других этносов в Украине.

"Восстановление национально-территориальной автономии в Крыму не может быть прецедентом для других этносов в Украине, потому что речь идет о реализации права коренного народа", – заявил он.

"Работа предстоит нелегкая, потому что среди депутатов немало людей, которые и в самом деле думают, что это может представлять угрозу целостности Украины, вспоминают в том числе Закарпатье, венгров, румын и т.д.", – говорит нардеп.

По его словам, государства распадаются вовсе не от того, что реализуются законные права проживающих в нем национальностей.

"Распадаются и очень даже унитарные государства, но совершенно по другим причинам", - считает лидер крымских татар.

Напомним, что Джемилев рассказал, как жители Крыма "отвернулись" от оккупантов. По его словам, восторг от присоединения к России уже утих.
 

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Теги: крымские татары, Мустафа Джемилев
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