Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Загроза сепаратизму": Джемілєв розповів про можливі зміни до Конституції

STYLERLIFE        16.03.2018 - 08:55
Фото: Мустафа Джемілєв (РБК-Україна)
Фото: Мустафа Джемілєв (РБК-Україна)

Кримські татари хочуть визначення статусу Криму як національної автономії

Екс-голова Меджлісу, лідер кримських татар, уповноважений президента України з прав кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв розповів, що зміни до Конституції не повинні нести загрозу сепаратизму. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"За дорученням президента Петра Порошенка створена робоча група по підготовці змін у главу 10 Конституції, де йдеться про Автономній Республіці Крим. Робоча комісія вже завершила свою роботу, і тепер належить розгляд підготовлених поправок у Верховній Раді України", - каже Джемільов.

Лідер кримських татар хоче визначення статусу Криму національної автономії кримськотатарського народу в Конституції України. Тим не менш, Мустафа підкреслив, що в разі прийняття такого рішення, це не може бути прецедентом для інших етносів в Україні.

"Відновлення національно-територіальної автономії в Криму не може бути прецедентом для інших етносів в Україні, тому що мова йде про реалізацію права корінного народу", – заявив він.

"Робота чекає нелегка, тому що серед депутатів чимало людей, які і справді думають, що це може становити загрозу цілісності України, згадують в тому числі Закарпаття, угорців, румунів і т. д.", – каже нардеп.

За його словами, держави розпадаються зовсім не від того, що реалізуються законні права проживаючих у ньому національностей.

"Розпадаються і дуже навіть унітарні держави, але зовсім з інших причин", - вважає лідер кримських татар.

Нагадаємо, що Джемілєв розповів, як жителі Криму "відвернувся" від окупантів. За його словами, захват від приєднання до Росії вже затих.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Поповнення в родині: у Мустафи Джемілєва народилася онучка В Криму російські "реставратори" знищують унікальну історичну пам'ятку
Теги: крымские татары, Мустафа Джемилев
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top