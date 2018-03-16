"Загроза сепаратизму": Джемілєв розповів про можливі зміни до Конституції

Кримські татари хочуть визначення статусу Криму як національної автономії

Екс-голова Меджлісу, лідер кримських татар, уповноважений президента України з прав кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв розповів, що зміни до Конституції не повинні нести загрозу сепаратизму. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"За дорученням президента Петра Порошенка створена робоча група по підготовці змін у главу 10 Конституції, де йдеться про Автономній Республіці Крим. Робоча комісія вже завершила свою роботу, і тепер належить розгляд підготовлених поправок у Верховній Раді України", - каже Джемільов.

Лідер кримських татар хоче визначення статусу Криму національної автономії кримськотатарського народу в Конституції України. Тим не менш, Мустафа підкреслив, що в разі прийняття такого рішення, це не може бути прецедентом для інших етносів в Україні.

"Відновлення національно-територіальної автономії в Криму не може бути прецедентом для інших етносів в Україні, тому що мова йде про реалізацію права корінного народу", – заявив він.

"Робота чекає нелегка, тому що серед депутатів чимало людей, які і справді думають, що це може становити загрозу цілісності України, згадують в тому числі Закарпаття, угорців, румунів і т. д.", – каже нардеп.

За його словами, держави розпадаються зовсім не від того, що реалізуються законні права проживаючих у ньому національностей.

"Розпадаються і дуже навіть унітарні держави, але зовсім з інших причин", - вважає лідер кримських татар.

Нагадаємо, що Джемілєв розповів, як жителі Криму "відвернувся" від окупантів. За його словами, захват від приєднання до Росії вже затих.