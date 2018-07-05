Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ухудшилось состояние молодого полицейского, которого проткнули вилами (видео)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 16:33
Фото: instagram.com/dnepr_police
Фото: instagram.com/dnepr_police

Правоохранителя прооперировали в больнице

В селе Столбец Ровенской области мужчина напал с вилами на местного полицейского. Сначала он нанес несколько ударов по служебному авто, а затем набросился на "копа". Стало известно о состоянии правоохранителя. Об этом сообщает ТСН.

Пострадавшего 25-летнего сотрудника полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотыми ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. Тогда его состояние медики оценивали, как средней тяжести.

Из-за отека мозга сержанта прооперировали, после чего ввели в медикаментозный сон. Состояние пострадавшего ухудшилось. Он находится в отделении нейрохирургии в тяжелом состоянии.

Видео: Стало известно о состоянии полицейского (YouTube/ТСН)

Нападавшему избрали меру пресечения в виде содержание под стражей без права на залог. За нападения на сотрудника правоохранительных органов ему грозит 12 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что житель Ровенской области с вилами напал на "копа".

Как ведут себя на дорогах украинские представители власти (видео: РБК-Украина)

"Скорее всего, под амфетамином": в Чернигове ромы напали на прохожего (фото) Отомстил: бывший заключенный напал на работника колонии
Теги: полиция, нападение
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь