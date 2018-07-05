Ухудшилось состояние молодого полицейского, которого проткнули вилами (видео)

Правоохранителя прооперировали в больнице
В селе Столбец Ровенской области мужчина напал с вилами на местного полицейского. Сначала он нанес несколько ударов по служебному авто, а затем набросился на "копа". Стало известно о состоянии правоохранителя. Об этом сообщает ТСН.
Пострадавшего 25-летнего сотрудника полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотыми ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. Тогда его состояние медики оценивали, как средней тяжести.
Из-за отека мозга сержанта прооперировали, после чего ввели в медикаментозный сон. Состояние пострадавшего ухудшилось. Он находится в отделении нейрохирургии в тяжелом состоянии.
Видео: Стало известно о состоянии полицейского (YouTube/ТСН)
Нападавшему избрали меру пресечения в виде содержание под стражей без права на залог. За нападения на сотрудника правоохранительных органов ему грозит 12 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что житель Ровенской области с вилами напал на "копа".
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