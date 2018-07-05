Погіршився стан молодого поліцейського, якого проткнули вилами (відео)

Правоохоронця прооперували у лікарні

В селі Стовпець Рівненської області чоловік напав з вилами на місцевого поліцейського. Спочатку він наніс кілька ударів по службовому авто, а потім накинувся на "копа". Стало відомо про стан правоохоронця. Про це повідомляє ТСН.

Потерпілого 25-річного співробітника поліції госпіталізували в травматологічне відділення з колотими пораненнями плеча, грудної клітини та струсом головного мозку. Тоді його стан медики оцінювали, як середньої тяжкості.

Через набряк мозку сержанта прооперували, після чого ввели в медикаментозний сон. Стан потерпілого погіршився. Він знаходиться у відділенні нейрохірургії у важкому стані.

Відео: Стало відомо про стан поліцейського (YouTube/ТСН)

Нападникові обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу. За напад на співробітника правоохоронних органів йому загрожує 12 років тюремного ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що житель Рівненської області з вилами напав на "копа".

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