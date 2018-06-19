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"Украина – это Львов и пять районов": Жириновский заявил о новых регионах, которые хочет захватить РФ

STYLERLIFE        19.06.2018 - 11:00

Лидер ЛДПР признался, какую часть нашей страны планирует оккупировать Россия

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут договориться о разделе мира, и тогда Россия захватит "Новороссию". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Путин и Трамп могут договориться. Это будет отличное достижение. Корейцы все-таки – это Дальний Восток, сирийцы – Ближний Восток. Но если он даст возможность договориться", - сказал политик.

Видео: Владимир Жириновский (youtube.com/Сила Слова)

"Украина – это Львов и пять районов, – и мы отделяем ее. И она пусть в НАТО входит и куда хочет. Но вся Новороссия – он дает согласие, вернее не возражает – все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. И три конфликта он закрывает, трижды лауреат Нобелевской премии, и нормальные отношения с Россией, с Китаем. Но при этом он будет доить Европу, душить ее, потому что она ему ненавистна", – заявил Жириновский.

Исторически в этот регион кроме Донбасса и Крыма входили Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области, а также Кировоградская область и окрестности Кременчуга в Полтавской области.

Кстати, Жириновский собрался присоединить к РФ новые страны.

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Теги: Владимир Жириновский
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