Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Україна - це Львів і п'ять районів": Жириновський заявив про нові регіонах, які хоче захопити РФ

STYLERLIFE        19.06.2018 - 11:00

Лідер ЛДПР зізнався, яку частину нашої країни планує окупувати Росія

Президент РФ Володимир Путін і глава США Дональд Трамп можуть домовитися про розподіл світу, і тоді Росія захопить "Новоросію". Про це в ефірі телеканалу "Росія 1" заявив депутат лідер ЛДПР Володимир Жириновський.

"Путін і Трамп можуть домовитися. Це буде чудове досягнення. Корейці все-таки - це Далекий Схід, сирійці - Близький Схід. Але якщо він дасть можливість домовитися", - сказав політик.

Відео: Володимир Жириновський (youtube.com/Сила Слова)

"Україна - це Львів і п'ять районів, - і ми відокремлюємо її. І вона шлях до НАТО входить і куди хоче. Але вся Новоросія - він дає згоду, вірніше не заперечує - все буде під російським прапором, як Крим і Донбас. І три конфлікти він закриває, тричі лауреат Нобелівської премії, і нормальні відносини з Росією, з Китаєм. Але при цьому він буде доїти Європу, душити її, тому що вона йому ненависна", - заявив Жириновський.

Історично в цей регіон крім Донбасу і Криму входили Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Одеська області, а також Кіровоградська область і околиці Кременчука в Полтавської області.

До речі, Жириновський зібрався приєднати до РФ нові країни.

У Києві активісти вимагали покарати догхантерів Олексія Святогора

Жириновський закликав дати Нобелівську премію миру авторам "Безсмертного полку" "Люди без коріння і прибульці": Жириновський образив громадян США
Теги: Володимир Жириновський
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся