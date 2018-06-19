"Україна - це Львів і п'ять районів": Жириновський заявив про нові регіонах, які хоче захопити РФ

Лідер ЛДПР зізнався, яку частину нашої країни планує окупувати Росія

Президент РФ Володимир Путін і глава США Дональд Трамп можуть домовитися про розподіл світу, і тоді Росія захопить "Новоросію". Про це в ефірі телеканалу "Росія 1" заявив депутат лідер ЛДПР Володимир Жириновський.

"Путін і Трамп можуть домовитися. Це буде чудове досягнення. Корейці все-таки - це Далекий Схід, сирійці - Близький Схід. Але якщо він дасть можливість домовитися", - сказав політик.

Відео: Володимир Жириновський (youtube.com/Сила Слова)

"Україна - це Львів і п'ять районів, - і ми відокремлюємо її. І вона шлях до НАТО входить і куди хоче. Але вся Новоросія - він дає згоду, вірніше не заперечує - все буде під російським прапором, як Крим і Донбас. І три конфлікти він закриває, тричі лауреат Нобелівської премії, і нормальні відносини з Росією, з Китаєм. Але при цьому він буде доїти Європу, душити її, тому що вона йому ненависна", - заявив Жириновський.

Історично в цей регіон крім Донбасу і Криму входили Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Одеська області, а також Кіровоградська область і околиці Кременчука в Полтавської області.

До речі, Жириновський зібрався приєднати до РФ нові країни.

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