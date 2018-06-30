"Украина с тобой": в Киеве анонсировали масштабную акцию в поддержку Сенцова

Украинцев призывают поддержать режиссера в его борьбе с Кремлем

Активисты в Киеве анонсировали масштабную акцию в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

"Приходи и поддержи Сенцова. Приведи друзей и знакомых. Чем больше нас будет, тем больше это придаст сил Олегу в смертельном противостоянии с кремлевским мордором", - говорится в сообщении.

Следует уточнить, что начало акции запланировано на 21:00 второго июля. Во время ее проведения активисты зажгут огромную надпись "Олег, Украина с тобой" на поле стадиона НСК "Олимпийский".

Кстати, документального подтверждения российского гражданства удерживаемого в России Олега Сенцова не существует. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Российская Федерация, безусловно, признает, что Сенцов является гражданином Украины. У меня в руках есть такая справка, согласно которой, в Лабытнанги, в колонию №8 доставили гражданина республики Украина Сенцова Олега Геннадьевича, и в деле есть паспорт, который выдан в Украине... И поэтому ни одного документа, который бы подтверждал, что Сенцов Олег является гражданином Российской Федерации на сегодня нет. Нам никто не смог предоставить ни копию этого документа, этого паспорта, что он российский гражданин, ни его номера. Этого документа не существует, и поэтому он гражданин Украины", - заявила Денисова.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)