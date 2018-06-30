"Україна з тобою": у Києві анонсували масштабну акцію в підтримку Сенцова

Українців закликають підтримати режисера в його боротьбі з Кремлем

Активісти в Києві анонсували масштабну акцію в підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

"Приходь та підтримай Сенцова. Приведи друзів і знайомих. Чим більше нас буде, тим більше це додасть сил Олегу в смертельному протистоянні з кремлівським мордором", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що початок акції заплановано на 21:00 другого липня. Під час її проведення активісти запалять величезний напис "Олег, Україна з тобою" на полі стадіону НСК "Олімпійський".

До речі, документального підтвердження російського громадянства утримуваного в Росії Олега Сенцова не існує. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова.

"Російська Федерація, безумовно, визнає, що Сенцов є громадянином України. У мене в руках є така довідка, згідно з якою, в Лабітнангі, в колонію №8 доставили громадянина республіки Україна Сенцова Олега Геннадійовича, і в справі є паспорт, який видано в Україні... І тому жодного документа, який би підтверджував, що Олег Сенцов є громадянином Російської Федерації на сьогодні немає. Нам ніхто не зміг надати копію цього документа, цього паспорта, що він російський громадянин, ні його номера. Цього документа не існує, і тому він громадянин України", - заявила Денисова.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)