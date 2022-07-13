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В Украине будет солнечно, местами - дождь: новый прогноз погоды

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Среда 13 июля 2022 19:55
В Украине будет солнечно, местами - дождь: новый прогноз погоды Фото: Погода в Украине на 14 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Погода в Украине в четверг, 14 июля, будет почти без осадков. В большинстве областей будет солнечная и теплая погода.

Что будет с погодой завтра - читайте ниже.

Синоптикиня Наталья Диденко говорит, что летняя погода начнет восстанавливаться, по крайней мере, в северных и западных областях.

В большинстве областях температура воздуха будет + 22...+28 градусов.

Прохладный воздух задержится на северо-востоке Украины - в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Луганской областях. Там температура будет +19...+22 градуса.

В Закарпатье и в Одесской области синоптики прогнозируют до + 30 градусов.

"Дождевой циклон завтра отступит, осадки будут прекращаться, будет преобладать в Украине сухая погода, появится солнышко. Лишь северные области и северо-восточную часть Украины еще заденет мокрым хвостом атмосферный фронт этого циклона - там вероятны периодические дожди, грозы", - написала Диденко.

По данным Укргидрометцентра, 14 июля ночью кроме западных и большинстве южных областей, ожидается дождь. Днем в северо-восточной части, Донецкой и Луганской областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без существенных осадков.

В Украине ветер будет северо-западный и западный, 7-12 м/с.

В Киеве 14 июля ночью также будет идти дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+14, днем +23...+25 градусов.

В Украине будет солнечно, местами - дождь: новый прогноз погодыПрогноз погоды на 14 июля

Ранее синоптики предупредили украинцев о 40-градусную жару летом.

Также мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на июль.

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