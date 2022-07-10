ru ua
Вс, 10 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украину разжарит до +40 и более: синоптики обновили прогноз на июль

Новина українською →
Воскресенье 10 июля 2022 11:25
Украину разжарит до +40 и более: синоптики обновили прогноз на июль Фото: Погода в Украине в июле принесет сильную жару (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в июле принесет резкое повышение температуры до 40 градусов и даже выше, количество осадков будет меньше нормы.

Читайте ниже в материале Styler прогноз погоды на месяц.

В Gismeteo прогнозируют, что страшная жара продлится ориентировочно с 19 по 23 июля (в зависимости от региона). Если в Киеве и Одессе прогнозируется +38+40, то для юго-востока синоптики вообще дают +43+46 (!) градусов.

Вероятно, этот прогноз еще будет обновляться, но пока цифры очень пугают.

Ближайшие же несколько дней порадуют комфортной температурой и даже прохладой, +17+25 градусов.

Смотрите ниже прогноз до конца июля для Киева, Львова, Харькова, Одессы и Днепра.

Украину разжарит до +40 и более: синоптики обновили прогноз на июльУкраину разжарит до +40 и более: синоптики обновили прогноз на июльУкраину разжарит до +40 и более: синоптики обновили прогноз на июльУкраину разжарит до +40 и более: синоптики обновили прогноз на июльУкраину разжарит до +40 и более: синоптики обновили прогноз на июль

Скриншот

Между тем в Украинском гидрометцентре также прогнозируют, что июль будет жарче нормы, а осадков на юго-западе будет меньше.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 21-26 градусов тепла (в Карпатах 17-19), что на 1,5-2 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), что в пределах месячной нормы. В юго-западных областях несколько меньше нормы", - сообщили в гидрометцентре.

По книге народного синоптика Леонида Горбаня, середина июля будет жаркой. Затем придут дожди и понижение температуры, а в начале третьей декады месяца снова станет теплее.

Ранее мы писали, что 6 июля в Киеве был обновлен столетний температурный рекорд.

Также синоптик рассказал, почему весна в Киеве была уникальной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь