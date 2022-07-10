Україну розпече до +40 і більше: синоптики оновили прогноз на липень

Погода в Україні в липні принесе різке підвищення температури до +40 градусів і навіть вище, в кількість опадів буде меншою за норму.

Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди для України на місяць.

В Gismeteo прогнозують, що страшенна спека триватиме орієнтовно з 19 до 23 липня (в залежності від регіону). Якщо в Києві та Одесі прогнозується +38+40, то для південного сходу синоптики взагалі дають +43+46 (!) градусів.

Ймовірно, цей прогноз ще оновлюватиметься, але поки що цифри дуже лякають.

Найближчі ж кілька днів порадують комфортною температурою і навіть прохолодою, +17+25 градусів.

Дивіться нижче прогноз до кінця липня для Києва, Львова, Харкова, Одеси та Дніпра.

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Тим часом в Українському гідрометцентрі також прогнозують, що липень буде спекотніший за норму, а опадів на південному заході буде менше.

"Середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19), що на 1,5-2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), що в межах місячної норми. У південно-західних областях дещо менше за норму", - повідомили в гідрометцентрі.

За книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, середина липня буде спекотною. Потім прийдуть дощі й зниження температури, а на початку третьої декади місяця знову стане тепліше.