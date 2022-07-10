Україну розпече до +40 і більше: синоптики оновили прогноз на липень
Погода в Україні в липні принесе різке підвищення температури до +40 градусів і навіть вище, в кількість опадів буде меншою за норму.
Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди для України на місяць.
В Gismeteo прогнозують, що страшенна спека триватиме орієнтовно з 19 до 23 липня (в залежності від регіону). Якщо в Києві та Одесі прогнозується +38+40, то для південного сходу синоптики взагалі дають +43+46 (!) градусів.
Ймовірно, цей прогноз ще оновлюватиметься, але поки що цифри дуже лякають.
Найближчі ж кілька днів порадують комфортною температурою і навіть прохолодою, +17+25 градусів.
Дивіться нижче прогноз до кінця липня для Києва, Львова, Харкова, Одеси та Дніпра.
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Тим часом в Українському гідрометцентрі також прогнозують, що липень буде спекотніший за норму, а опадів на південному заході буде менше.
"Середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19), що на 1,5-2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), що в межах місячної норми. У південно-західних областях дещо менше за норму", - повідомили в гідрометцентрі.
За книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, середина липня буде спекотною. Потім прийдуть дощі й зниження температури, а на початку третьої декади місяця знову стане тепліше.
Раніше ми писали, що 6 липня у Києві було оновлено столітній температурний рекорд.
Також синоптик розповів, чому весна у Києві була унікальною.