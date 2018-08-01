Украинец Болдырев получил золото на Кубке мира по скалолазанию, победив россиянина (видео)

Фото: Даниил Болдырев (scu org ua)

Это уже второе золото украинского спортсмена Даниила Болдырева

Украинский спортсмен Даниил Болдырев получил вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по скалолазанию. Об этом говорится в сообщении Спортивного Комитета Украины в Facebook.

"5.58 - лучшее время сезона и очередное, второе подряд золото Boldyrev Danyil на этапах Большого кубка мира по скалолазанию. На этот раз ему не было равных в Италии. Кроме того, украинец обошел российского соперника и взлетел на вершину мирового рейтинга. Даня передает всем болельщикам пламенный привет и благодарит за поддержку!" - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/scu.org.ua)

Как сообщили в НОК Украины, Даниил Болдырев стал победителем этапа Кубка Мира по скалолазанию в итальянском городе Арко в дисциплине "скорость".

Спортсмена уже поздравил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Скриншот поста (facebook.com/zhdanovihor)

Добавим, что в 2011 году Болдырев стал первым украинцем среди призеров чемпионата мира (в дисциплине "скорость"), а в 2014-м завоевал "золото" мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Даниил Болдырев праздновал победу в дисциплине "скорость" на очередном этапе Кубка мира, который завершился во французском Шамони.

Также стало известно, что пять украинских теннисистов стартуют на US Open с квалификации.

Спортсмены одновременно отправляют друг-друга в нокаут