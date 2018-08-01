Українець Болдирєв отримав золото на Кубку світу зі скелелазіння, перемігши росіянина (відео)

Фото: Данило Болдирєв (scu org ua)

Це вже друге золото українського спортсмена Данила Болдирєва

Український спортсмен Данило Болдирєв отримав другу золоту медаль на етапі Кубка світу зі скелелазіння. Про це йдеться в повідомленні Спортивного Комітету України Facebook.

"5.58 - найкращий час сезону і чергове, друге поспіль золото Boldyrev Danyil на етапах Великого кубка світу зі скелелазіння. На цей раз йому не було рівних в Італії. Крім того, українець обійшов російського суперника і злетів на вершину світового рейтингу. Даня передає всім уболівальникам полум'яний привіт і дякує за підтримку!" - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/scu.org.ua)

Як повідомили в НОК України, Данило Болдирєв став переможцем етапу Кубка Світу зі скелелазіння в італійському місті Арко в дисципліні "швидкість".

Спортсмена вже привітав міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Скріншот поста (facebook.com/zhdanovihor)

Додамо, що у 2011 році Він став першим українцем серед призерів чемпіонату світу (в дисципліні "швидкість"), а в 2014-му завоював "золото" світової першості.

Раніше повідомлялося, що Данило Болдирєв святкував перемогу в дисципліні "швидкість" на черговому етапі Кубка світу, який завершився у французькому Шамоні.

Також стало відомо, що п'ять українських тенісистів стартують на US Open з кваліфікації.

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