Украинка родила рекордно тяжелого малыша

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Жительница Днепропетровской области родила самостоятельно

В Днепропетровской области женщина родила девочку, весом более пяти килограммов. Обычно столько весят дети спустя три месяца после рождения. Об этом сообщает ТСН.

Девочку назвали Варвара. О том, что малышка будет крупной, врачи предупреждали роженицу заранее. Медики предлагали ей делать кесарево сечение. Однако Юлия Лепская решила, что ребенка будет рожать самостоятельно. Роды были длительными. Сколько будет весить ребенок - было неожиданностью. Отмечается, что женщину во время рождения малышки подбадривала вся смена.

Акушер Светлана Матошняк рассказала, что впервые за 16 лет опыта приняла ребенка весом 5,2 килограмма.

"Двое суток была выходной и продолжала думать об этих родах", - отметила врач.

По данным экспертов, обычно при рождении дети весят три с лишним килограмма, и потому Юлю называют матерью-героиней.

"Риски рождения крупных детей присутствуют, потому что это усилие, которое нужно выполнять матери для рождения ребенка. Мама со своим заданием справилась", - рассказал ординатор акушерско-гинекологического отделения Игорь Жовтоштан.

По словам врачей, младенец вполне здоров. 23 июля мать с новорожденной дочкой должны выписать домой.

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