Українка народила рекордно важкого малюка

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Жителька Дніпропетровської області народила самостійно

У Дніпропетровській області жінка народила дівчинку вагою понад п'ять кілограмів. Зазвичай стільки важать діти через три місяці після народження. Про це повідомляє ТСН.

Дівчинку назвали Варвара. Про те, що малюк буде великим, лікарі попереджали породіллю заздалегідь. Медики пропонували їй робити кесарів розтин. Однак Юлія Лепська вирішила, що дитину буде народжувати самостійно. Пологи були тривалими. Скільки буде важити дитина - було несподіванкою. Відзначається, що жінку під час народження малюка підбадьорювала вся зміна.

Акушер Світлана Матошняк розповіла, що вперше за 16 років досвіду прийняла дитину вагою 5,2 кілограми.

"Дві доби була вихідна і продовжувала думати про ці пологи", - зазначила лікар.

За даними експертів, зазвичай при народженні діти важать три кілограми, і тому Юлю називають матір'ю-героїнею.

"Ризики народження великих дітей присутні, тому що це зусилля, яке потрібно виконувати матері для народження дитини. Мама зі своїм завданням впоралася", - розповів ординатор акушерсько-гінекологічного відділення Ігор Жовтоштан.

За словамаи лікарів, немовля цілком здорове. 23 липня матір з новонародженою донькою мають виписати додому.

Відео: Жінка народила велику дитину (YouTube / ТСН)

До речі, Катя Осадча перевтілилася в несподівану роль заради дитини.

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