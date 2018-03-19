Украинская армия взяла в плен российского боевика, воевавшего за "ДНР" (фото)

Военный родился в Санкт-Петербурге

Украинская армия взяла в плен российского наемника, который воевал за "ДНР" на Донбассе. Его зовут Александр Заяц, он уроженец Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Twitter "Миротворца". Боевик НВФ с конца мая 2014, командир РДГ.

"Гражданская война в Украине" - это, когда наша армия на своей территории берет в плен граждан России (страна-агрессор), приехавших убивать украинцев.", - говорится в сообщении.

Скриншот (twitter.com/peacein4rm)

Отметим, что Заяц принимал участие в боях за Углегорск, позже дислоцировался в Горловке, в Безымянном под Широкино. В 2016 дислоцировался в Новоазовском р-не, в январе получил минно-взрывное осколочное ранение ног. Имеет склонность к алкоголю.

"Командир взвода 9-го полка морской пехоты ДНР (в/ч 08819). В марте 2018 взят в плен военнослужащими ВСУ ", - сказано на сайте "Миротворца".

Фото: Российский наемник Заяц на Донбассе (myrotvorets.center)

Как ранее сообщалось, руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого на линии разграничения украинские правоохранители задержали с арсеналом оружия во время его попытки попасть на территорию Украины из так называемой "ДНР", теперь внесли в базу сайта "Миротворец".