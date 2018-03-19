Українська армія взяла в полон російського бойовика, який воював за "ДНР" (фото)

Військовий народився в Санкт-Петербурзі

Українська армія взяла в полон російського найманця, який воював за "ДНР" на Донбасі. Його звуть Олександр Заєць, він уродженець Санкт-Петербурга. Про це повідомляється в Twitter "Миротворця". Бойовик НВФ з кінця травня 2014, командир РДГ.

"Громадянська війна в Україні" - це, коли наша армія на своїй території бере в полон громадян Росії (країна-агресор), які приїхали вбивати українців.", - йдеться в повідомленні.

Скріншот (twitter.com/peacein4rm)

Зазначимо, що Заєць брав участь у боях за Вуглегірськ, пізніше дислокувався в Горлівці, в Безіменному під Широкіно. У 2016 дислокувався в Новоазовському р-не, в січні отримав мінно-підривне осколкове поранення ніг. Має схильність до алкоголю.

"Командир взводу 9-го полку морської піхоти ДНР (в/ч 08819). У березні 2018 узятий в полон військовослужбовцями ЗСУ ", - сказано на сайті "Миротворця".

Фото: Російський найманець Заєць на Донбасі (myrotvorets.center)

Як раніше повідомлялося, керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого на лінії розмежування українські правоохоронці затримали з арсеналом зброї під час його спроби потрапити на територію України з так званої "ДНР", тепер внесли в базу сайту "Миротворець".