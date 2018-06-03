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Украинская книга для детей стала самой красивой книгой года

STYLERLIFE        03.06.2018 - 17:07
Фото: (chytomo.com)
Фото: (chytomo.com)

"Я так вижу" — книга о зрении для детей, продолжение книги "Громко, тихо, шепотом"

Познавательная книга-картинка о зрении издательства КХ заняла первое место на "Книжном Арсенале" в Киеве. Об этом сообщает львовское издание "Читомо".

На Книжном Арсенале определили самые красивые книги года. Первое место и Гран-При получила книга Издательства Старого Льва "Я так вижу", над дизайном которой работала творческая мастерская "Аграфка", а именно Романа Романишин и Андрей Лесив.

"Я так вижу" – книга-картинка о зрении. О том, что люди видят глазами, и о том таинственном, невидимом глазу, которое пробуждает у людей интерес к Вселенной и к собственной сущности.

 

Фото: (chytomo.com)

Также в книге рассматриваются устройство микроскопов и телескопов, которые помогают людям увидеть то что невероятно маленькое или очень далекое. Авторы объясняют также необходимость повседневных устройств для улучшения зрения и зачем нужны очки. Имеется раздел про совершенно незрячих, для которых были придуманы специальные шрифты и символы для чтения и пространственной ориентации.

Также в ней можно узнать, как видят этот мир птицы и звери, которые живут рядом с нами, как видят художники, которые создают оптические иллюзии. Автор, а также иллюстраторы книги "Я так вижу" объяснили также, сколько миллионов оттенков способен различить человеческий глаз и как видит мир новорожденный малыш.

Эта книга является продолжением предыдушей образовательной книги про слух Романы Романишин и Андрея Лесива "Громко, тихо, шепотом".

Второе место досталось "Книге-путешествию Украина" Ирины Тараненко.

Напомним, что с 17 по 21 мая в Мыстецком Арсенале проходил VII Международный фестиваль Книжный Арсенал,  который объединил литературу и искусство, а также представил новинки более 150 издательств, Секцию иллюстраторов. Мероприятие регламентировало авторские, тематические программы и спецпроекты, сформированные кураторской командой независимых молодых критиков, культурных менеджеров и известных писателей.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: книги, дети, конкурс, Книга года
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