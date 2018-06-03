Українська книга для дітей стала найкрасивішою книгою року

"Я так бачу" — книга про зір для дітей, продовження книги "Голосно, тихо, пошепки"

Пізнавальна книжка-картинка про зір видавництва КГ посіла перше місце на "Книжковому Арсеналі" у Києві. Про це повідомляє львівське видання "Читомо".

На Книжковому Арсеналі визначили найкрасивіші книги року. Перше місце і Гран-Прі отримала книга Видавництва Старого Лева "Я так бачу", над дизайном якого працювала творча майстерня "Аграфка", а саме Романа Романишин та Андрій Лесів.

"Я так бачу" – книжка-картинка про зір. Про те, що люди бачать очима, і про те таємниче, невидиме оку, яке пробуджує у людей інтерес до Всесвіту і до власної сутності.

Фото: (chytomo.com)

Також у книзі розглядаються пристрій мікроскопів і телескопів, які допомагають людям побачити те неймовірно маленьке або дуже далеке. Автори пояснюють також необхідність повсякденних пристроїв для поліпшення зору і навіщо вони потрібні. Є розділ про зовсім незрячих, для яких були створені спеціальні шрифти та символи для читання і просторової орієнтації.

Також в ній можна дізнатися, як бачать цей світ птахи і звірі, які живуть поруч з нами, як бачать художники, які створюють оптичні ілюзії. Автор, а також ілюстратори книги "Я так бачу" пояснили також, скільки мільйонів відтінків здатно розрізнити людське око і як бачить світ новонароджений малюк.

Ця книга є продовженням попередні освітньої книги про слух Романи Романишин і Андрія Лесіва "Голосно, тихо, пошепки".

Друге місце дісталося "Книзі-подорожі Україна" Ірини Тараненко.

Нагадаємо, що з 17 по 21 травня в Мистецькому Арсеналі проходив VII Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал, який об'єднав літературу і мистецтво, а також представив новинки понад 150 видавництв, Секцію ілюстраторів. Захід регламентувало авторські, тематичні програми та проекти, сформовані кураторською командою незалежних молодих критиків, культурних менеджерів і відомих письменників.

Відео: video.rbc.ua