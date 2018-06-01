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Украинские футболисты попали в рейтинг топ-10 промахов Бундеслиги (видео)

STYLERLIFE        01.06.2018 - 16:47
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В ролике показали, как фортуна отвернулась от украинцев во время игры

В Германии футбольные фанаты создали рейтинг з топ-10 самых эпичных промахов по итогам прошлого сезона в Бундеслиге (профессиональной футбольной лиге для немецких футбольных клубов). Туда вошли и украинские игроки, которые выступают за немецкие клубы.

Так, Евгений Коноплянка, игрок "Шальке" (город Гельзенкирхен) не попал в пустые ворота в матче с "Штутгартом". Тем не менее в этой игре его команда все равно добилась победы со счетом 2:0.

Фото: Евгений Коноплянка (facebook.com kono10official)

В антирейтинг попал и Андрей Ярмоленко, который играет за "Боруссию" (Дортмунд). Андрей с шести метров не попал в ворота противника. Этот промах оказался более существенным, так как "Боруссия" уступила "Ганноверу" (2:4).

Фото: Андрей Ярмоленко (bvb.de)

Стоит отметить, что в невероятными промахами отметились также такие известные футболисты, как Пьер-Эмерик Обамеянг, Кинсгли Коман и Шинджи Кагава.

В минувшем сезоне 28-летний Коноплянка провел за "Шальке" 30 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. На счету 28-летнего Ярмоленко 10 мячей и 9 голевых пасов в 36 поединках.

Видео: The Worst Misses of 2017/18 (youtube.com/Bundesliga)

Добавим, что Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка являются игроками национальной сборной Украины по футболу.

Ранее сообщалось, что болельщики "Черноморца" избили главного тренера своей команды (фото).

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Теги: футбол
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