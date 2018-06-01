Українські футболісти потрапили в рейтинг топ-10 промахів Бундесліги (відео)

У ролику показали, як фортуна відвернулася від українців під час гри

У Німеччині футбольні фанати створили рейтинг з топ-10 найбільш епічних промахів за підсумками минулого сезону в Бундеслізі (професійній футбольній лізі для німецьких футбольних клубів). Туди увійшли і українські гравці, які виступають за німецькі клуби.

Так, Євген Коноплянка, гравець "Шальке" (місто Гельзенкірхен) не влучив у порожні ворота в матчі з "Штутгартом". Тим не менш, у цій грі його команда все одно домоглася перемоги з рахунком 2:0.

Фото: Євген Коноплянка (facebook.com kono10official)

В антирейтинг потрапив і Андрій Ярмоленко, який грає за "Боруссію" (Дортмунд). Андрій з шести метрів не влучив у ворота супротивника. Цей промах виявився більш істотним, так як "Боруссія" поступилася "Ганноверу" (2:4).

Фото: Андрій Ярмоленко (bvb.de)

Варто відзначити, що в неймовірними промахами відзначилися також такі відомі футболісти, як П'єр-Емерік Обамеянг, Кинсгли Коман і Шинджі Кагава.

У минулому сезоні 28-річний Коноплянка провів за "Шальке" 30 матчів, забив 6 голів і віддав 5 результативних передач. На рахунку 28-річного Ярмоленко 10 м'ячів і 9 гольових пасів в 36 поєдинках.

Відео: Misses The Worst of 2017/18 (youtube.com/Bundesliga)

Додамо, що Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка є гравцями національної збірної України з футболу.

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