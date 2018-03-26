Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинские юмористы представили "Симпсонов" на закарпатском диалекте

STYLERLIFE        26.03.2018 - 16:10
Скриншот из видео
Скриншот из видео

Видео можно посмотреть на YouTube

Юмористы из города Мукачево решили представить украинцам свою версию знаменитых "Симпсонов". Правда, разговаривают мультипликационные герои на закарпатском диалекте. Видеоролик можно посмотреть на YouTube-канале Munkach Bloggers.

Назвали эту серию "Симпсоны из Чинадиева", Гомер имеет имя Золи, Мардж - Морика, а фразы типа "ниякого мняса, говіння ся начало" или "богатирські плечі" имеют все шансы превратиться в интернет-мемы.

Видео (YouTube/Munkach Bloggers)

Пользователи сети в комментариях отмечают, что половину текста они понять просто не могут.

"Половину не понял", - написал Себастьян Перейро.

"Вроде на украинском языке, но половину слов я не понял", - отметил Евгений Опанасенко.

"Как умудряюсь эти нечленораздельные фразы понимать?" - прокомментировал Алекс.

"Что это за язык? Это русинский? Так прикольно", - написала Светлана Матвиенко.

 

Скриншот комментариев (youtube.com)

Как ранее сообщалось, в сети появилась хеви-метал версия саундтрека "Симпсонов".

Топ-5 самых необычных фестивалей мира (видео: STYLER.rbc.ua)

Стало известно, почему выход четвертого сезона "Рика и Морти" задерживается Украинский мультфильм установил рекорд по сборам
Теги: мультфильм, Симпсоны
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top