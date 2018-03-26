Украинские юмористы представили "Симпсонов" на закарпатском диалекте

Видео можно посмотреть на YouTube

Юмористы из города Мукачево решили представить украинцам свою версию знаменитых "Симпсонов". Правда, разговаривают мультипликационные герои на закарпатском диалекте. Видеоролик можно посмотреть на YouTube-канале Munkach Bloggers.

Назвали эту серию "Симпсоны из Чинадиева", Гомер имеет имя Золи, Мардж - Морика, а фразы типа "ниякого мняса, говіння ся начало" или "богатирські плечі" имеют все шансы превратиться в интернет-мемы.

Видео (YouTube/Munkach Bloggers)

Пользователи сети в комментариях отмечают, что половину текста они понять просто не могут.

"Половину не понял", - написал Себастьян Перейро.

"Вроде на украинском языке, но половину слов я не понял", - отметил Евгений Опанасенко.

"Как умудряюсь эти нечленораздельные фразы понимать?" - прокомментировал Алекс.

"Что это за язык? Это русинский? Так прикольно", - написала Светлана Матвиенко.

Скриншот комментариев (youtube.com)

Как ранее сообщалось, в сети появилась хеви-метал версия саундтрека "Симпсонов".

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