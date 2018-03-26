Українські гумористи представили "Сімпсонів" на закарпатському діалекті

Відео можна подивитися на YouTube

Гумористи з міста Мукачево вирішили представити українцям свою версію знаменитих "Сімпсонів". Правда, розмовляють мультиплікаційні герої на закарпатському діалекті. Відеоролик можна подивитися на YouTube-каналі Munkach Bloggers.

Назвали цю серію "Сімпсони з Чинадієва", Гомер має ім'я Золі, Мардж - Моріка, а фрази типу "ниякого мняса, говіння ся початок" або "богатирські плечі" мають всі шанси перетворитися в інтернет-меми.

Відео (YouTube/Munkach Bloggers)

Користувачі мережі в коментарях відзначають, що половину тексту вони просто зрозуміти не можуть.

"Половину не зрозумів", - написав Себастьян Перейро.

"Начебто українською мовою, але половину слів я не зрозумів", - зазначив Євген Опанасенко.

"Як умудряюся ці незрозумілі фрази розуміти?" - прокоментував Алекс.

"Що це за мова? Це русинська? Так прикольно", - написала Світлана Матвієнко.

Скріншот коментарів (youtube.com)

Як раніше повідомлялося, у мережі з'явилася хеві-метал версія саундтреку "Сімпсонів".

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