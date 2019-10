Украинские звезды объяснили, почему нельзя пропустить вечеринку Photon

В эти выходные в Киеве впервые представят аудиовизуальный шоукейс Photon. Его автором и вдохновителем выступает символ берлинского техно и резидент культового клуба Berghain Бен Клок. Основополагающая идея вечеринки — исследование возможностей взаимодействия музыки со светом и пространством. Все техническое обеспечение — дело рук команды Berghain, которую Клок привозит в город в рамках шоукейса.

Открывать вечеринку будет киевский музыкант, диджей и продюсер Voin Oruwu (23:00-01:00), он же и обеспечит локальную поддержку гостям. Следом — диджей-сэт от Ellen Allien (01:00-03:00), одной из наиболее значительных артисток современной электронной сцены. Экватор ночи ознаменуется выступлением Ben Klock (03:00-05:00). Ну, а на десерт — сэт от постоянного резидента клуба Berghain и вечеринок Photon, продюсера DVS1 (05:00-07:00), чье выступление станет вишенкой на торте для любителей классического жесткого техно.

Вечеринки Photon проходят по всему миру и каждый раз команда очень тщательно подходит к выбору локаций — это всегда помещение с некой историей и часто промышленным характером. Обязательное условие — чтобы локация подходила для всех запланированных арт-инсталляций.

Поэтому в Киеве шоукейс представят на территории Киностудии Довженко.

Организаторы неспроста остановились на дате, которая выпадает на воскресенье, ведь понедельник — государственный выходной. Поэтому в эту ночь можно себе ни в чем не отказывать.

В преддверии вечеринки мы поговорили с представителями украинской электронной сцены, чтобы узнать о неочевидных причинах, почему нужно пойти на Photon.

Евгений Филатов, саунд-продюсер и основатель группы The Maneken

Мне нравится осознавать, что Киев постепенно становится важным компонентом в мировом ландшафте электронной музыки. Сперва вечеринки "СХЕМА" полностью меняют привычный некогда облик локальной техно сцены, а после и вовсе вырываются за пределы страны и устраивают вечеринку в Berghain. И вот сейчас, незадолго после этого, к нам впервые едет в полном составе техническая команда клуба, чтобы представить шоукейс, рождённый в его стенах.

Нет, Киев — не новый Берлин. И не стоит примерять на него чужой образ. Но это не отменяет его особенного характера и самобытности в андеграундной культуре.

Maneken (facebook.com/themanekenofficial)

Алина Паш, певица и музыкант

Я много путешествую по миру и часто бываю на вечеринках в разных странах. И могу с уверенностью сказать, что наши, киевские рейвы ничуть не хуже, а порой и лучше европейских. Дело не только в музыке. Приходя на вечеринку в Closer или на мероприятия, которые организуют H2D и Smailov, я всегда в первую очередь радуюсь людям, которых там вижу. Это исключительно свободные, открытые, стильные люди. И с ними хочется проводить время. А еще я просто фанат техно. Поэтому привоз в Украину таких глыб электронной музыки как Бен Клок или Эллен Аллиен — это настоящий подарок. Я слышала, что их выступления будут сопровождаться каким-то уникальным визуальным и световым шоу, которое разработал Бен Клок и чувак, который отвечает за продакшн в одном из самых крутых клубов в мире — Berghain. That's cool... Я за любой интересный опыт, и вам того же советую. Поэтому никаких сомнений. Я и сама пойду на Photon, и друзей с собой потащу. Такие движухи точно нельзя пропускать. Peace and love for everyone! Йоу!

Павел Ленченко, электронный музыкант и фронтмен проекта Cepasa

Мне всегда импонировал Бен Клок, я отношу его к разряду истинных «мастеров однообразности». Оставаясь в техно более 15 лет и будучи верным классическому raw-звуку, он всегда умел найти баланс между преднамеренной повторяемостью и собственной мелодичностью. Вместе эти два компонента и создают те неповторимые моменты на танцполе, за которыми стоит идти на Photon.

Cepasa (facebook.com/pg/cepasaofficial)

Катро Заубер, пиарщица и диджей

Все то, что сейчас происходит с киевской культурой рейвов и вечеринок — для меня неподдельный восторг. Даже тяжело представить, что диджеи и продюсеры, которых я слушала лет 10 тому назад, однажды будут проводить мероприятия таких масштабов в Киеве. Еще удивительней — понимать, что к этому неразрывно причастны люди, с которыми я лично знакома. Бесконечно горжусь всем, что они делают — и делают на столь профессиональном уровне.

Думаю, Photon, помимо всего прочего, это еще и классная возможность для всех, кто однажды не смог по каким бы то ни было причинам попасть в Berghain, посетить вечеринку, непосредственно причастную к нему, в Киеве.

Игорь Смайлов, букинг-менеджер, соорганизатор вечеринки, диджей

Шоу Photon в каждом городе уникально, ведь команда не жалеет ни времени, ни сил и лично прилетает для поисков и просмотра локации, чтобы найти именно то идеальное место с уникальной атмосферой — просторное, индустриальное и с определенными возможностями для светового шоу.

В Киеве выбор пал на самый большой павильон киностудии Довженко. И техическая команда Berghain во главе с продакшн-менеджером клуба Krischan Makswitat и светоинженером Lars Murasch уже подготовили локацию, чтобы создать для гостей тот самый неповторимый опыт єнергии музыки, света и архитектуры.

Напомним, что вечеринка Photon состоится в воскресенье, 13 октября, в первом павильоне Киностудии Довженко. Билеты можно приобрести здесь.