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Украинским футболистам запретили пользоваться телефонами в столовой

STYLERLIFE        23.03.2018 - 15:35
Коллаж РБК-Украина / instagram.com/ffukraine
Коллаж РБК-Украина / instagram.com/ffukraine

Андрей Шевченко объяснил свое решение по поводу смартфонов во время трапезы

Тренерский штаб сборной Украины запретил футболистам главной команды страны пользоваться телефонами в столовой. 

Как рассказал главный наставник сборной Андрей Шевченко в интервью изданию "Український Інтерес", на такой шаг он пошел для того, чтобы игроки больше общались друг с другом, а не "зависали" в смартфонах.

"Они отвлекаются, и так телефон постоянно с ними. Обед или ужин - это процесс общения. Мы не так часто собираемся, чтобы в течение этих 10-15 минут пользоваться телефоном, смотреть новости или еще что. У нас время ограничено. А так они пообщаются друг с другом без телефонов и стороннего отвлечения", - сказал Шевченко.

Журналист напомнил Шевченко, что однажды легендарный тренер Луи ван Гаал схватил и потянул итальянского футболиста Луку Тони за уши, потому что тот бездельничал во время завтрака. Оказалось, что у нашего тренера есть свой рецепт того, что делать в таких ситуациях. Правда, не такой радикальный.

"Я делаю замечания. Мало таких случаев, потому что игроки очень серьезные. Я прошу, всегда напоминаю, чтобы футболисты придерживались дисциплины. Это больше уважение друг к другу. Придите, пообщайтесь, уделите партнерам 15-20 минут во время завтрака, обеда и ужина", - отметил Андрей Николаевич.

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Теги: Андрей Шевченко, Сборная Украины
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