Українським футболістам заборонили користуватися телефонами в їдальні

Андрій Шевченко пояснив своє рішення з приводу смартфонів під час трапези

Тренерський штаб збірної України заборонив футболістам головної команди країни користуватися телефонами в їдальні.

Як розповів головний наставник збірної Андрій Шевченко в інтерв'ю виданню "Український Інтерес", на такий крок він пішов для того, щоб гравці більше спілкувалися один з одним, а не "зависали" в смартфонах.

"Вони відволікаються, і так телефон постійно з ними. Обід чи вечеря – це процес спілкування. Ми не так часто збираємось, щоб протягом цих 10-15 хвилин користуватися телефоном, дивитися новини чи ще щось. У нас час обмежений. А так вони поспілкуються один із одним без телефонів і стороннього відволікання", - сказав Шевченко.

Журналіст Шевченко нагадав, що одного разу легендарний тренер Луї ван Гаал схопив і потягнув італійського футболіста Луку Тоні за вуха, бо той байдикував під час сніданку. Виявилося, що у нашого тренера є свій рецепт того, що робити в таких ситуаціях. Правда, не такий радикальний.

"Я роблю зауваження. Мало таких випадків, тому що гравці дуже серйозні. Я прошу, завжди нагадую, щоб футболісти дотримувались дисципліни. Це більше повага один до одного. Прийдіть, поспілкуйтесь, приділіть партнерам 15-20 хвилин під час сніданку, обіду та вечері", - зазначив Андрій Миколайович.

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