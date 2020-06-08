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Украинский боец рассказал о жестких провокациях на Донбассе: это не война, а прятки

STYLERЖизнь    08.06.2020 - 10:14
Украинский боец рассказал о жестких провокациях на Донбассе: это не война, а прятки
Украинский боец рассказал правду о войне на Донбассе (фото: mil.gov.ua)

Украинский воин сообщил, что боевики жестко обстреливают нашу армию на Донбассе

Украинский военный Евгений сообщил, что война на Донбассе сейчас приобрела очень тяжелую форму. Боевики не придерживаются Минских договоренностей и, например, в ночь со 2 на 3 июня жестко обстреливали позиции украинских военных. Наши бойцы уверены - это намеренная провокация.

"Когда по тебе стреляют, а тебе запрещено отстреливаться это уже не война, а какие-то прятки. Прячешься, чтобы по тебе не попали. Бегаешь как в прятки. Они хотят, чтобы мы повелись на их провокацию. Хотят, чтобы нас наказали. Ведь в последнее время они нас не провоцировали. Бои были, но они продолжались час. А сейчас каждые 10-15 стреляют уже из сильнейших видов вооружения: ПКМ, ДШК. Немножко подождут и снова провоцируют", - рассказал Евгений "Радио Свобода".

Военный сообщил, что боевики ведут обстрел позиций ВСУ, которые отметили ранее. Но наши воины не отвечают на провокации и не стреляют в ответ.

Отметим, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня - возле Новолуганского, Орехово и Богдановки. Один военнослужащий получил ранения.

Как писало РБК-Украина, на Донбассе 6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, пострадали пятеро военных.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Вооруженные силы Украины
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