Український боєць розповів про жорсткі провокації на Донбасі: це не війна, а хованки

Український боєць розповів правду про війну на Донбасі (фото: mil.gov.ua)

Український воїн повідомив, що бойовики жорстко обстрілюють нашу армію на Донбасі

Український військовий Євген повідомив, що війна на Донбасі зараз набула дуже важку форму. Бойовики не дотримуються Мінських домовленостей і, наприклад, в ніч з 2 на 3 червня жорстко обстрілювали позиції українських військових. Наші бійці впевнені - це навмисна провокація.

"Коли по тобі стріляють, а тобі заборонено відстрілюватися це вже не війна, а якісь хованки. Ховаєшся, щоб по тобі не потрапили. Бігаєш як в хованки. Вони хочуть, щоб ми повелися на їх провокацію. Хочуть, щоб нас покарали. Адже останнім часом вони нас не провокували. Бої були, але вони тривали годину. А зараз кожні 10-15 стріляють вже з найсильніших видів озброєння: ПКМ, ДШК. Трошки почекають і знову провокують", - розповів Євген "Радіо Свобода".

Військовий повідомив, що бойовики ведуть обстріл позицій ВСУ, які відзначили раніше. Але наші воїни не відповідають на провокації і не стріляють у відповідь.

Зазначимо, що з початку поточної доби російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню - біля Новолуганського, Горіхово і Богданівки. Один військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, на Донбасі 6 червня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, постраждали п'ятеро військових.

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Автор: Людмила Жукова