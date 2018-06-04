Украинский теннисист вывел из себя росСМИ высказыванием о русской речи

Спортсмен подчеркнул, что спорт и есть политика

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что испытывает неприязнь по отношению к русскоговорящим людям. Такое заявление он сделал во время турнира "Ролан Гарросс" в Париже, сообщает 112.ua.

"У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным — это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Даже без разницы, с каким акцентом. Просто так бы сразу задушил", - заявил Стаховский.

"Шучу", - добавил он.

Он подчеркнул, что спорт неотделим от политики.

"Х*рня (чушь – ред.) это полная — спорт и есть политика! И политика на самом высшем уровне", — сказал спортсмен (на видео с 03:01 минуты).

Видео: Сергей Стаховский (YouTube/112 Украина)

На заявления теннисиста отреагировали в росСМИ:

"Спорт любит сильных: Украинский теннисист признался, что хочет убивать русских", - написали в tsargrad.tv.

Скриншот (tsargrad.tv)

Скриншот комментариев (YouTube/TVRu)

Напомним, 32-летний Стаховский за свою профессиональную карьеру семь раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее сообщалось, что Надаль вернул себе первую строчку рейтинга ATP.

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