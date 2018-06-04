Український тенісист вивів з себе росЗМІ висловлюванням про російську мову

Спортсмен підкреслив, що спорт і є політика

Український тенісист Сергій Стаховський заявив, що відчуває неприязнь по відношенню до російськомовних людей. Таку заяву він зробив під час турніру "Ролан Гарросс" в Парижі, повідомляє 112.ua.

"У мене ще є упередження до російськомовних — це так. Коли я чую російську мову, то мене спочатку так відразу... Навіть без різниці, з яким акцентом. Просто так би відразу задушив", - заявив Стаховський.

"Жартую", - додав він.

Він підкреслив, що спорт невіддільний від політики.

"Х*рня (нісенітниця – ред.) це повна — спорт і є політика! І політика на найвищому рівні", — сказав спортсмен (на відео з 03:01 хвилини).

Відео: Сергій Стаховський (YouTube/112 Україна)

На заяви тенісиста відреагували в росЗМІ:

"Спорт любить сильних: Український тенісист зізнався, що хоче вбивати росіян", - написали у tsargrad.tv.

Скріншот (tsargrad.tv)

Скріншот коментарів (YouTube/TVRu)

Нагадаємо, 32-річний Стаховський за свою професійну кар'єру сім разів вигравав турніри Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Раніше повідомлялося, що Надаль повернув собі першу сходинку рейтингу ATP.

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