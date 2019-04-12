ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцев предупредили об опасности: что случилось

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 17:05
Украинцев предупредили об опасности: что случилось
Магнитная буря (иллюстративное фото)

12 апреля магнитная буря ударит по здоровью украинцев

Магнитная буря 12 апреля накроет Землю. Ее пик припадает вечернее время. Из-за того, что геомагнитная обстановка будет не очень спокойной, украинцы могут ощущать дискомфорт и проблемы со здоровьем. 

В связи с этим медики рассказали, что нужно сделать, чтобы снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм.

В частности, сегодня стоит быть осторожными людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также тем, у кого есть и другие хронические заболевания. Рекомендуется уменьшить физическую активность, подышать свежим воздухом и постараться не волноваться.

Украину накроют мощные магнитные бури: как уберечься

Магнитные бури в Украине негативно повлияют на здоровье (фото: pixabay.com)

Чтобы не зависеть от магнитных бурь и вообще - каких-либо изменений погоды, над собой нужно работать. Врачи дают ряд практических советов, которые помогут улучшить ваше самочувствие и избежать неприятностей:

  • не перетруждаться;
  • полноценно спать;
  • правильно питаться;
  • заниматься спортом.

А вот приступы мигрени, если верить Уляне Супрун, не зависят от электромагнитных бурь на Солнце.

"Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что его может испытывать организм человека", - говорит Супрун и добавляет, что корреляция между геомагнитными бурями и риском инсульта в определенных группах - это правда.

Отметим, что в апреле ожидается еще несколько мощных магнитных бурь. Так, практически перед Пасхой, в период с 23 по 25 апреля повысится риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний и поднимется артериальное давление. 

Магнитные бури уже на пороге: как защитить организм в апреле Украинцев предупредили о магнитных бурях в апреле: как себя защитить
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь