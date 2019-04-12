Украинцев предупредили об опасности: что случилось

Магнитная буря (иллюстративное фото)

12 апреля магнитная буря ударит по здоровью украинцев

Магнитная буря 12 апреля накроет Землю. Ее пик припадает вечернее время. Из-за того, что геомагнитная обстановка будет не очень спокойной, украинцы могут ощущать дискомфорт и проблемы со здоровьем.

В связи с этим медики рассказали, что нужно сделать, чтобы снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм.

В частности, сегодня стоит быть осторожными людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также тем, у кого есть и другие хронические заболевания. Рекомендуется уменьшить физическую активность, подышать свежим воздухом и постараться не волноваться.

Магнитные бури в Украине негативно повлияют на здоровье (фото: pixabay.com)

Чтобы не зависеть от магнитных бурь и вообще - каких-либо изменений погоды, над собой нужно работать. Врачи дают ряд практических советов, которые помогут улучшить ваше самочувствие и избежать неприятностей:

не перетруждаться;

полноценно спать;

правильно питаться;

заниматься спортом.

А вот приступы мигрени, если верить Уляне Супрун, не зависят от электромагнитных бурь на Солнце.

"Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что его может испытывать организм человека", - говорит Супрун и добавляет, что корреляция между геомагнитными бурями и риском инсульта в определенных группах - это правда.

Отметим, что в апреле ожидается еще несколько мощных магнитных бурь. Так, практически перед Пасхой, в период с 23 по 25 апреля повысится риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний и поднимется артериальное давление.