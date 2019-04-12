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Українців попередили про небезпеку: що трапилося

STYLERЖиття    12.04.2019 - 17:05
Українців попередили про небезпеку: що трапилося
Магнітна буря (ілюстративне фото)

12 квітня магнітна буря вдарить по здоров'ю українців

Магнітна буря 12 квітня накриє Землю. Її пік припадає вечірній час. Через те, що геомагнітна обстановка буде не дуже спокійною, українці можуть відчувати дискомфорт і проблеми зі здоров'ям.

У зв'язку з цим медики розповіли, що потрібно зробити, щоб знизити негативний вплив магнітних бур на організм.

Зокрема, сьогодні варто бути обережними людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, а також тим, у кого є і інші хронічні захворювання. Рекомендується зменшити фізичну активність, подихати свіжим повітрям і постаратися не хвилюватися.

Україну накриють потужні магнітні бурі: як вберегтися

Магнітні бурі в Україні негативно вплинуть на здоров'я (фото: pixabay.com)

Щоб не залежати від магнітних бур і взагалі - будь-яких змін погоди, над собою треба працювати. Лікарі дають ряд практичних порад, які допоможуть поліпшити ваше самопочуття і уникнути неприємностей:

  • не перепрацьовувати;
  • повноцінно спати;
  • правильно харчуватися;
  • займатися спортом.

А ось напади мігрені, якщо вірити Уляні Супрун, не залежать від електромагнітних бур на Сонці.

"Магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітне вплив нашої зірки, тому малоймовірно, що його може відчувати організм людини", - говорить Супрун і додає, що кореляція між геомагнітними бурями і ризиком інсульту у певних групах - це правда.

Зазначимо, що у квітні очікується ще кілька потужних магнітних бур. Так, практично перед Великоднем, у період з 23 по 25 квітня підвищиться ризик загострення серцево-судинних захворювань і підніметься артеріальний тиск.

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