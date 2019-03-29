ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы сами будут откладывать на пенсию: все подробности

STYLERЖизнь    29.03.2019 - 12:58
Украинцы сами будут откладывать на пенсию: все подробности
Коллаж: РБК-Украина

Пенсия в Украине: планируется внедрение "второй" пенсии

Пенсия в Украине будет начисляться по-новому. Украинцев обяжут отдавать 10% своей зарплаты на второй уровень пенсионного обеспечения. Далее эти средства управляющие компании будут инвестировать в акции и ценные бумаги. Об этом говорится в законопроекте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Когда человек достигнет пенсионного возраста, со второго уровня он получит вторую выплату.

Накопительная система предполагает, что украинцы в течение всей своей жизни будут откладывать часть своей зарплаты на личный счет и при достижении пенсионного возраста смогут тратить данные средства.

Первый год жители Украины должны будут откладывать на пенсии 2%. При этом каждый следующий год ставка будет расти на 1 процентный пункт пока не достигнет 10%.

В Нацкомисии отметили, что ставка будет расти только при условии, если есть среднее увеличение зарплаты за год минимум как на 5%.

По словам старшего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, закон планируют принять до 2023 года. Она считает, что до этого момента необходимо провести фискальную реформу и отменить военный сбор со всех зарплат в размере 1,5%.

В законопроекте отмечается, что украинцы смогут самостоятельно выбирать управляющую компанию, которая будет инвестировать их деньги. Закон также предусматривает проверку всех компаний и их лицензирование.

По словам финансового аналитика Егора Комова, размер "второй" пенсии будет зависеть от суммы вклада. Если ежемесячно откладывать 10%, на пенсии можно будет получить выплату в 12-14% последней зарплаты.

Законопроект также предусматривает, что в случае смерти человека, его накопления перейдут родственникам, как часть наследства.

Ранее мы писали о том, как получить высокую прибавку к пенсии.

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины рассказали, кому повысили пенсии в 2018 году.

В ПФУ рассказали, кому повысили пенсии в 2018 году Одноразовую доплату к пенсии получили боле 2 млн человек
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины пенсии
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь