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Українці самі будуть відкладати на пенсію: усі подробиці

STYLERЖиття    29.03.2019 - 12:58
Українці самі будуть відкладати на пенсію: усі подробиці
Колаж: РБК-Україна

Пенсія в Україні: планується впровадження "другиї" пенсії

Пенсія в Україні буде нараховуватися по-новому. Українців зобов'яжуть віддавати 10% своєї зарплати на другий рівень пенсійного забезпечення. Далі ці кошти керуючі компанії будуть інвестувати в акції та цінні папери. Про це йдеться в законопроекті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Коли людина досягне пенсійного віку, з другого рівня вона отримає другу виплату.

Накопичувальна система передбачає, що українці протягом усієї свого життя будуть відкладати частину своєї зарплати на особистий рахунок і при досягненні пенсійного віку зможуть витрачати ці кошти.

Перший рік жителі України повинні будуть відкладати на пенсії 2%. При цьому кожний наступний рік ставка буде збільшуватися на 1 процентний пункт поки не досягне 10%.

У Нацкомісії зазначили, що ставка буде рости тільки за умови, якщо є середнє збільшення зарплати на рік як мінімум на 5%.

За словами старшого наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, закон планують прийняти до 2023 року. Вона вважає, що до цього моменту необхідно провести фіскальну реформу і скасувати військовий збір з усіх зарплат у розмірі 1,5%.

У законопроекті наголошується, що українці зможуть самостійно вибирати керуючу компанію, яка буде інвестувати гроші. Закон також передбачає перевірку всіх компаній та їх ліцензування.

За словами фінансового аналітика Єгора Комова, розмір "другої" пенсії буде залежати від суми вкладу. Якщо щомісяця відкладати 10%, на пенсії можна буде отримати виплату в 12-14% останньої зарплати.

Законопроект також передбачає, що у разі смерті людини, її накопичення перейдуть родичам, як частина спадщини.

Раніше ми писали про те, як отримати високу надбавку до пенсії.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України розповіли, кому підвищили пенсії в 2018 році.

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