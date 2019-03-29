Украинцы сами будут откладывать на пенсию: все подробности

Пенсия в Украине будет начисляться по-новому. Украинцев обяжут отдавать 10% своей зарплаты на второй уровень пенсионного обеспечения. Далее эти средства управляющие компании будут инвестировать в акции и ценные бумаги. Об этом говорится в законопроекте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Когда человек достигнет пенсионного возраста, со второго уровня он получит вторую выплату.

Накопительная система предполагает, что украинцы в течение всей своей жизни будут откладывать часть своей зарплаты на личный счет и при достижении пенсионного возраста смогут тратить данные средства.

Первый год жители Украины должны будут откладывать на пенсии 2%. При этом каждый следующий год ставка будет расти на 1 процентный пункт пока не достигнет 10%.

В Нацкомисии отметили, что ставка будет расти только при условии, если есть среднее увеличение зарплаты за год минимум как на 5%.

По словам старшего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, закон планируют принять до 2023 года. Она считает, что до этого момента необходимо провести фискальную реформу и отменить военный сбор со всех зарплат в размере 1,5%.

В законопроекте отмечается, что украинцы смогут самостоятельно выбирать управляющую компанию, которая будет инвестировать их деньги. Закон также предусматривает проверку всех компаний и их лицензирование.

По словам финансового аналитика Егора Комова, размер "второй" пенсии будет зависеть от суммы вклада. Если ежемесячно откладывать 10%, на пенсии можно будет получить выплату в 12-14% последней зарплаты.

Законопроект также предусматривает, что в случае смерти человека, его накопления перейдут родственникам, как часть наследства.

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Напомним, что в Пенсионном фонде Украины рассказали, кому повысили пенсии в 2018 году.