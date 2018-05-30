В Украину идет летняя жара: синоптики дали прогноз на 31 мая

В стране ожидается до +32 градусов
В четверг, 31 мая, в Украине ожидается теплая погода без осадков, температура до +32 градусов. Об этом сообщает УНИАН.
На востоке осадков также не будет, температура до +30. А вот жителей южных регионов ожидает переменная облачность, до +32.
Фото: pixabay.com/Couleur
На западе Украины без осадков. Температура до +30 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
В северных областях переменная облачность, до +29 градусов. В центре солнечно, температура до +31.
Ранее синоптик рассказала о погоде в завершающий день весны.
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