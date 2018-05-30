В Україну йде літня спека: синоптики дали прогноз на 31 травня

В країні очікується до +32 градусів

У четвер, 31 травня, в Україні очікується тепла погода без опадів, температура до +32 градусів. Про це повідомляє УНІАН.

На сході опадів також не буде, температура до +30. А ось жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, до +32.

Фото: pixabay.com/Couleur

На заході України без опадів. Температура до +30 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

У північних областях мінлива хмарність, до +29 градусів. У центрі сонячно, температура до +31.

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