"Температура воздуха не изменится": синоптик рассказала о погоде в завершающий день весны

Атмосферный фронт будет малоактивный

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о погоде в завершающий день весны, 31 мая. По ее информации, температура воздуха в стране существенно не изменится, если сравнивать ее с 30 мая. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

По словам синоптика, атмосферный фронт над Украиной - малоактивный.

"Если серьезно - этот фронт малоактивный, температура воздуха хотя и высокая, но еще недостаточно контраста, чтобы это выливалось в существенные ливни. Температура воздуха за фронтом понизится. Завтра на Востоке будет где-то в пределах +20 +23 градусов. На остальной территории еще очень тепло, +24 +30 градусов. В пятницу снизится температура воздуха повсеместно в Украине, кроме западных областей", - сообщила Наталка.

В столице 31 мая будет +26 +28 градусов тепла.

facebook.com/tala.didenko

"В Киеве 31 мая ожидается прохождение атмосферного фронта, но даст ли он какие-то ощутимые осадки - вопрос. Говорю, как есть. Только в понедельник вероятность дождя в Киеве. Завтра в столице +26 +28, в пятницу температура воздуха снизится до +22 +24 градусов. Ждем фронт, надеемся, что он наконец надумает выполнять свои прямые обязанности и принесет нам хорошие дожди", - предупредила Диденко.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине этой недели. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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