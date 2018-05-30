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"Температура повітря не зміниться": синоптик розповіла про погоду у завершальний день весни

STYLERLIFE        30.05.2018 - 16:30
Фото: pixabay.com/ru/users
Фото: pixabay.com/ru/users

Атмосферний фронт буде малоактивний

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про погоду в останній день весни, 31 травня. За її інформацією, температура повітря в країні істотно не зміниться, якщо порівнювати її з 30 травня. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

За словами синоптика, атмосферний фронт над Україною - малоактивний.

"Якщо серйозно - цей фронт малоактивний, температура повітря хоч і висока, але ще недостатньо контрасту, щоб це виливалося в істотні зливи. Температура повітря за фронтом знизиться. Завтра на Сході буде десь в межах +20 +23 градусів. На решті території ще дуже тепло, +24 +30 градусів. У п'ятницю знизиться температура повітря повсюдно в Україні, крім західних областей", - повідомила Наталка.

У столиці 31 травня буде +26 +28 градусів тепла.

facebook.com/tala.didenko

"У Києві 31 травня очікується проходження атмосферного фронту, але дасть він якісь відчутні опади - питання. Кажу, як є. Тільки в понеділок ймовірність дощу в Києві. Завтра в столиці +26 +28, у п'ятницю температура повітря знизиться до +22 +24 градусів. Чекаємо на фронт, сподіваємося, що він нарешті надумає виконувати свої прямі обов'язки і принесе нам гарні дощі", - попередила Діденко.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптики розповіли, якою буде погода у другій половині цього тижня. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Теги: погода
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