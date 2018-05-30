"Облачно, но без осадков": какой будет погода во второй половине недели

Какая погода ждет украинцев в первые дни лета

Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине этой недели. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

В четверг, 31 мая по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура ночью достигнет 12-17°С, днем 25-30°С, на юге до 32°С.

В Киев следует ожидать переменную облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°С.

В пятницу, 1 июня, в первый день лета по всей территории Украины также ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура в северных, центральных и восточных областях ночью 7-12°С, днем 19-24°С. На остальной территории ночью будет 12-17°С, днем до 25-28°С.

В Киеве - переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°С.

Фото: РБК-Украина

В субботу, 2 июня - без осадков. Только на Западе нашей страны, на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, гроза.

Температура в восточных областях и на севере-востоке ночью 3-8°С, днем 19-24°С. На остальной территории ночью 6-11°С, на юге и западе 9-15°С, днем 21-27°С.

В Киеве без осадков. Температура ночью 9-11°С, днем 23-25°С.

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 3 июня погода мало чем будет отличаться от погоды прошлого дня.

Без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, гроза.

Температура в восточных областях и на северо-востоке ночью 6-11°С, днем 21-26°С. На остальной территории 9-15°С, днем 21-27°С. В Киеве без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°С.

Ранее сообщалось, что синоптики обрадовали украинцев погодой на 30 мая.

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