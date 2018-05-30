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Солнечно и сухо: синоптики обрадовали украинцев погодой на 30 мая

STYLERLIFE        30.05.2018 - 09:45
Фото: Теплый май (Pixabey)
Фото: Теплый май (Pixabey)

Дождей в этот день не ожидается

Синоптики сообщили украинцам, что 30 мая, в среду, на территории страны будет сухо и солнечно. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Дневная температура воздуха в этот день будет колебаться от +25 до+ 30 градусов, в восточных областях и Карпатах днем +22+ 27 градусов, на высокогорье Карпат +17+21 градус. 

Фото: В этот день в Украине будет тепло (polit.ru)

Ветер в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с, на остальной территории северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В столице дождей не предвидится. Температура днем составит +27 +29 градусов. 

Скриншот (meteo.gov.ua)

Как ранее сообщал Styler, Диденко рассказала о причинах непогоды в Приазовье и дала прогноз на ближайшие дни.

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Теги: погода
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